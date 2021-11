W jednej ze scen "Zemsty rewolwerowca" dwójka czarnoskórych wchodzi do banku w miasteczku zamieszkałym przez białą społeczność. Kiedy Cuffie mówi, że chciałaby wypłacić pieniądze, kasjerka ją wyśmiewa. Wszyscy klienci i pracownicy placówki reagują tak samo. Swoje nastawienie zmieniają dopiero, gdy bohaterowie wyciągają broń. Bo zgodnie z najlepszymi tradycjami blaxploitation, Afroamerykanie przejmują tu przestrzeń gatunkową zwyczajowo zarezerwowaną w westernie dla białych. Z tego względu nie da się odczytywać filmu Jeymesa Samuela, bez umieszczenia go w kontekście rasowym.



Bohaterowie wzdrygają się na samą myśl, że ktoś mógłby nazwać ich tym brzydkim słowem na "n" (w Polsce - "cz"), a jeden z nich odsłania swoją szyję, aby pokazać ślad po nieudanym linczu. Mimo to wszyscy żyją na Dzikim Zachodzie, jakby panowała tam rasowa równość. Afroamerykanie mają swoje miasteczka, są burmistrzami i prowadzą saloony. To nie rzeczywistość z "Boss Nigger", gdzie samozwańczy czarnoskórzy szeryfowie muszą mierzyć się z wszechobecnym rasizmem. Czyni to "Zemstę rewolwerowca" filmem z ducha eskapistycznym. Ale nie w tradycyjnym pojmowaniu tego terminu.