Peji bym odmówił kooperacji, ja mu odmówiłem jej kiedyś. Bez żadnego hejtu. Po prostu mi się nie podoba jego styl rapowania. Ja już kiedyś mu powiedziałem, jak jeszcze nie było tego całego beefu. On mówi: „jakbyśmy zrobili razem kawałek, to byśmy rozj*bali”. Zrobilibyśmy, ale nie pasujemy do siebie. (...)

Nazywanie czarnego czarnym, a białego białym, jest po prostu rzeczą ludzką. Ja nie powiedziałem, że jest ch*jem, nie powiedziałem, że ktoś jest k*rwą. Zwróć uwagę, że w tamtych czasach ja ani razu go nie obraziłem w tamtych kawałkach! W kategoriach świata, z którego jest Rychu Peja, to on nie może się ze mną pogodzić, bo on nazwał mnie k*rwą. Nie można k*rwie ręki podać. On mnie nazwał, że nie jestem człowiekiem - u Wojewódzkiego. Z k*rwą chcesz się pogodzić? No, nie możesz się z k*rwą pogodzić, jak go k*rwą nazwałeś.