O co chodzi w "Planecie Singli. Osiem historii" od Canal+? Będzie to seria ośmiu - jak wskazuje tytuł - różnych historii, portretów współczesnego świata miłosnych wzlotów i upadków. Każdy z odcinków tego miniserialu stanowi zamkniętą całość, a głównych bohaterów różni m.in. wiek, pochodzenie czy motywacja do poszukiwań drugiej połówki w sieci. To, co ich łączy, to chęć lub potrzeba odnalezienia miłości oraz fakt, że poznają się przez aplikacje randkowe. Te utrzymane w konwencji komedii, ale niestroniące od wzruszeń słodko-gorzkie opowieści mają być bardzo bliskie prawdziwemu życiu - tak, by każdy mógł się z nimi utożsamić.