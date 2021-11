Najlepsze seriale października? Sprawdź nasz wybór

Ileż to było marudzenia po zapowiedziach, że po co, że na co, że nic nie przebije brytyjskiego oryginału. A to tylko część reakcji na ogłoszenie amerykańskiego remake’u ze Stevem Carellem, który jest w tym momencie kultowy. Historia lubi się powtarzać i polska wersja po pierwszym zwiastunie miała podobny odbiór. Osoby, które hejtowały, ale dały szansę nowemu sitcomowi Canal+ pewnie teraz plują sobie w brodę. Twórcy "The Office PL" sprawie przełożyli brytyjski format i formułę mockumentu na polskie warunki i dodały sporo od siebie - nie tylko niemal samych nowych bohaterów, ale i współczesne tematy, które rozpalają Polskę. Dialogi są błyskotliwe już na samym papierze, a gdy wypowiadają je tak doskonali aktorzy (Adam Woronowicz), to człowiek wyje ze śmiechu. Pamiętacie, kiedy oglądaliście dobry polski serial komediowy? Bo ja nie, do teraz.