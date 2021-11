Co tam w kinie w listopadzie? W tych premierach zatracisz się bezgranicznie

Przykład? Proszę bardzo, choćby niedawny. "Diuna" nie jest filmem idealnym, ma swoje drobne problemy. Tyle tylko, że oglądana na wielkim ekranie zyskuje w swojej najważniejszej i opracowanej z pietyzmem warstwie wizualnej. Ten film to prawdziwe widowisko w pełnym znaczeniu tego słowa. I dotyczy to w mniejszym lub większym stopniu niemal każdego filmu. Nawet filmy zupełnie rozrywkowe zyskują na tym, że możemy oglądać je na wielkim ekranie – a jeśli pojawia się w nich akcja czy kosztowne efekty specjalne, to tym bardziej.



Zwłaszcza że kino to miejsce stworzone do tego, aby móc celebrować oglądanie. I tak jak miejsce pociętych na mniejsze kawałeczki seriali jest w domu, tak kinowe produkcje są tworzone właśnie po to, aby wyświetlać je na wielkim ekranie. Truizm? Może. Ale nie ulega wątpliwości, że trudno znaleźć lepsze, ciche, ciemne miejsce, w którym będziemy niemal sam na sam z opowieścią. Dla mnie te momenty zatracenia się są bezcenne.