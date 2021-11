Millenialsi stali się boomerami. To, że nie wiesz, kim jest Friz i nie rozumiesz TikToka, nie czyni cię lepszym

TikTok to jedno, a YouTube to drugie. Ok, patostreamy to ściek i nie zamierzam ich bronić, ale całe to hejtowanie pranków, challenge'y i innych wygłupów w sieci jest czystą hipokryzją. Czy ktoś z was w ogóle chodził do szkoły, gdzie nie było kocenia?



Sam byłem raz skocony, choć delikatnie (odmierzanie parapetu zapałką), ale chamskie żarciki w realu były na porządku dziennym. Może i nie strzelałem dziewczynom ze stanika, ale mieliśmy zabawę polegającą na wcieraniu innym dzikiej róży w kark – swędziało to potem jakbym spał na wełnie mineralnej. I co? I wszyscy żyjemy.