Aktor był na tyle miły, że potwierdził, iż wciela się w młodszą (bądź alternatywną) inkarnację Morfeusza. A gdzie jest Laurence Fishburne? No cóż, jak się okazało nikt go nie zaprosił do zagrania w filmie. Według informatorów portalu One Take News Fishburne pojawi się jednak w filmie. Ale nie tak, jakbyśmy tego oczekiwali. Zobaczymy go w retrospekcjach z poprzednich części "Matriksa". Na ekranie nie zabraknie też statuy granego przez niego bohatera.



One Take News podaje również, że za pomocą podobnego chwytu w filmie pojawi się także Hugo Weaving. Nie zabraknie więc retrospekcji i materiałów archiwalnych z niezapomnianym agentem Smithem. Jak już wielokrotnie wspominano w głównej linii fabularnej "Matriksa Zmartwychwstań" pałeczkę po kultowym bohaterze ma przejąć Jonathan Groff. Jak to jednak będzie wyglądało w praktyce przekonamy się dopiero za nieco ponad miesiąc.



"Matrix Zmartwychwstania" trafi na ekrany kin 22 grudnia 2021 roku.