Sceny seksu w "Grze o tron" były "szaleńczym bałaganem". Gwiazda serialu skarży się na HBO

W rozmowie z portalem The Guardian angielska aktorka wróciła pamięcią do prac nad "Grą o tron". Szczególnie negatywnie wyróżniła właśnie sceny intymne, które kręcono w sposób urągający wszelkim standardom. Reżyserzy mieli do podobnych ujęć bardzo suche podejście i zawsze traktowali je z lekceważącym stosunkiem. Aktorzy musieli więc rozmawiać między sobą o tym, co jest dla drugiej osoby komfortowe, a co byłoby przekroczeniem granic: