Kuba Wojewódzki urządził festiwal żenady. Ale nie współczuję Darii Zawiałow i Mateuszowi Banasiukowi

Przyjście do Kuby Wojewódzkiego się opłaca i jest wykorzystywane jako narzędzie do promocji. Osobom odpowiedzialnym za film "Furioza", nową płytę Darii Zawiałow czy serial "Pajęczyna" nie opłaca się, żeby w trakcie wizyty na słynnej kanapie ich celebryccy przedstawiciele zrobili aferę lub pokłócili się z prowadzącym. Zostało by to wręcz odebrane jako głęboko nieprofesjonalne zachowanie. Rozumiem więc wybór gości Wojewódzkiego, gdy reagują na jego docinki czy grubiańskie żarty milczeniem lub uśmiechem politowania. Rozumiem, ale absolutnie tego nie szanuję. Bo taka postawa tylko Kubę Wojewódzkiego napędza. Dopóki ktoś faktycznie nie rzuci ręcznikiem, dopóki nie będzie ostrej reakcji na wszelkie dowcipaski o "pedałach", "całowaniu przystojnych facetów" i "wypinaniu się", to wszyscy w nieskończoność będą musieli robić dobrą minę do złej gry. Jeżeli taki jest ich wybór, to niech będzie. Ale nie mam zamiaru współczuć z tego powodu celebrytom.