Skończyło się discopolowanie. Zapadł prawomocny wyrok dla lidera Bayer Full

W 1975 roku wykonał ją na Studenckim Przeglądzie Piosenki Turystycznej "Bazuna". Zgarnął wówczas nagrodę, a piosenkę przedrukowywano w śpiewnikach. Publikacja "Tawerny" w postaci fonograficznej miała miejsce dopiero w 1994 roku - wówczas już jako singla Bayer Full, co odbyło się bez wiedzy prawowitego autora. Trafiła ona na kasetę "Krajobrazy. Piosenki Turystyczne", gdzie jako autora warstw lirycznej i muzycznej wskazano niejakiego B. Marcinkiewicza.



Już pięć lat później Świerzyński wprowadził numer na płytach CD ("Biesiada turystyczna") jako samodzielny producent, ponownie jako twórcę wskazując fikcyjnego autora, który nie figuruje w bazie danych ZAiKS. Ostatecznie zatem Świerzyński - nie wiadomo, czy będąc świadomym fikcyjności Marcinkiewicza, bo być może fałszywe dane podał pierwszy wydawca - zdecydował się nie upewniać w temacie autorstwa i przez lata zarabiać na sprzedaży piosenki.



Faktem jest, że każdemu utworowi ochrona prawna przysługuje od momentu ustalenia pierwszego wykonania publicznego. "Tawerna" była zatem chroniona od grudnia 2005, gdy Bukała wrócił do Polski po wieloletnim pobycie za granicą i postanowił wreszcie zarejestrować swój utwór, nie mając pojęcia, że Bayer Full rozpowszechniało kawałek na nośnikach i w sieci. Koledzy z branży poinformowali o tym Bukałę niespełna 3 lata temu. Początkowo prosił on Świerzyńskiego o zaprzestanie naruszania praw, nie spotkał się jednak z żadną reakcją. Wówczas wniósł sprawę do sądu.



Świerzyński wciąż podtrzymuje, że nie ma za co przepraszać. Zespołowi Bayer Full podobnie absurdy towarzyszą od dłuższego czasu.