Nikt się tego nie spodziewał, ale wielu marzyło. Powstaną "Święci z Bostonu 3".

Fani uwielbiają tych bohaterów od 20 lat. Używają wobec nich tak pieszczotliwych określeń jak "Bracia" lub "Chłopcy". Zostawiliśmy ich w więzieniu pod koniec drugiej części, ale fani chcą wiedzieć, co się z nimi stało. Norman i Sean są siłą napędową, która utrzymuje tę franczyzę na właściwym torze, podrzucają nowe fabularne pomysły. Fani na to czekali, pytają o to każdego dnia. Jstem naprawdę podekscytowany pracą z Impossible Dream, by "Święci z Bostonu 3" stali się faktem

- mówił reżyser Troy Duffy.