I to osobiste podejście do dzieła nie kończy się tylko na określeniach: dobre/złe, podoba mi się to/nie ruszyłbym, jakbym wiedział. Każdy z nas, oglądając film, nadaje mu własne znaczenia. Wynikają one z doświadczeń, skojarzeń, wspomnień. Najłatwiej wytłumaczyć to na przykładzie "Stranger Things". Ważnymi elementami tego serialu są przywoływanie miłych wspomnień i bezczelne nawiązania do dawnych lat. Ktoś, kto tamtych czasów nie pamięta, kto nie darzy nabożnym szacunkiem klasyki lat. 80 może ten serial odczytać zupełnie inaczej! Ale idźmy dalej! Pochodzenie z małej miejscowości, nasz status materialny, sposób wychowania, unikalne doświadczenia, emigracja za chlebem - wszystkie te elementy mogą wpływać na odbiór. Nie wspominając już o serialowej czy filmowej erudycji, która może zupełnie zmienić perspektywę recenzenta.