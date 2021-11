Już dzisiaj na TTV ruszy emisja gejowskiego programu randkowego. "Prince Charming" zadebiutuje w stacji o 22:30 i będzie pojawiać się na antenie o tej porze do czwartku włącznie (docelowo show ma być emitowane od poniedziałku do czwartku). Telewizyjna premiera produkcji ma miejsce niecały miesiąc po tym, jak trafiła na Player.pl, gdzie osiągnęła wyższe wyniki oglądalności niż zakładali włodarze platformy.



"Prince Charming" zadebiutował na Playerze 12 października. Wtedy na platformie pojawiły się dwa pierwsze odcinki (jest ich łącznie 21, a kolejne epizody udostępniane są w każdy wtorek i czwartek). Format wywodzi się z amerykańskiego "Finding Prince Charming" i działa na tych samych zasadach co wiele innych randkowych show. Tytułowy "książę", czyli w Polsce Jacek Jelonek, z 13 zabiegających o jego względy mężczyzn stopniowo eliminuje kolejnych kandydatów na partnera. W finale z dwóch ostatnich uczestników będzie musiał wybrać osobę, z którą zechce stworzyć związek. Proste? Proste!