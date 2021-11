Polsat Box Go to najlepszy wybór dla fanów piłki nożnej, którzy szukają futbolowych wrażeń na najwyższym światowym poziomie oglądanych z poziomu aplikacji mobilnej, komputera lub Smart TV. Perłą w koronie oferty sportowej platformy jest bez wątpienia Liga Mistrzów UEFA, a jej najbliższa kolejka odbędzie się już dziś i jutro. Dziś swoje spotkania rozegrają przedstawiciele grup od E do H, a jutro od A do D.



Wszystkie 16 meczów 4. kolejki LM będzie można obejrzeć na żywo online za pomocą właśnie Polsat Box Go. Wybrane pojedynki również w jakości online 4K, co w przypadku telewizji oznacza standaryzowaną rozdzielczość 3840 x 2160 pikseli. Pozwala to na śledzenie wydarzeń boiskowych w najwyższym możliwym komforcie. Żadna, nawet najszybsza, kontra nie umknie wam ani na moment. We wtorek z możliwości oglądania swoich drużyn w 4K będę cieszyć się fani Bayernu Monachium oraz Benfiki Lizbona. Spotkanie między liderującymi grupie E monachijczykami i będącą tuż za ich plecami portugalską drużyną to jeden z największych hitów tej rundy. Nie tylko z uwagi na prawdopodobną obecność w składzie Bayernu najwybitniejszego polskiego piłkarza Roberta Lewandowskiego.