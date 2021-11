Dla Damona będzie to drugi występ w filmie Nolana, gdyż wcześniej wystąpił też z małą rólką w "Interstellar". Robert Downey Jr nie miał wcześniej okazji współpracować z tym reżyserem, więc dla obu to z pewnością wielkie wydarzenie. Być może przy okazji obaj panowie wyjaśnią sobie kwestię "Mrocznego Rycerza", którego Downey Jr swego czasu bardzo mocno skrytykował. Zdarzyło się to na starcie jego współpracy z Marvelem i stąd pewnie wynikało antagonistyczne nastawienie do DC (jak pisał Slash Film, aktor kazał się tej firmie "pi*przyć"), ale sarkastyczne docinki do samego sposobu opowiadania historii przez Nolana teraz wyglądają nieco niezręcznie.



Zdjęcia do filmu "Oppenheimer" ruszą na początku 2022 roku.