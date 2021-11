Krótkometrażowy, animowany dokument, który ujawnia prawdę o obozie wojskowym w pobliżu Waszyngtonu. Grupa Żydów pochodząca z Niemiec i innych części Europy uciekła do Stanów i dołączyła do armii, by walczyć z nazistami w czasie II wojny światowej. Zostali włączeni do ściśle tajnego programu, który polegał na przesłuchiwaniu niemieckich oficerów. Okazało się, że byli oni jednymi z głównych naukowców Hitlera. Informacje o obozie były utrzymywane w tajemnicy do końca XX wieku.