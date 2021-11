Pierwszy zwiastun "Morbiusa" pojawił się w sieci w styczniu 2020 roku. Podobnie jak na wiele innych filmów w ostatnim czasie, również na ten musieliśmy poczekać nieco dłużej, niż zapowiadano. W końcu studio powróciło do jego promowania i opublikowało w sieci pełny, trzyminutowy zwiastun. Do kinowej premiery zostały prawie trzy miesiące.



W oficjalnym opisie filmu możemy przeczytać, że jedna z najbardziej fascynujących i skonfliktowanych wewnętrznie postaci Marvela nareszcie pojawi się na dużym ekranie. Zdobywca Oscara Jared Leto wciela się w antybohatera Michaela Morbiusa, mężczyznę chorego na rzadką chorobę krwi i zdeterminowanego, by ocalić innych, których spotkał podobny los.



Doktor Morbius podejmuje desperackie ryzyko, które początkowo wydaje się być zakończone spektakularnym sukcesem. Ostatecznie jednak coś wyzwala mrok w Morbiusie, przekształcając go "z uzdrowiciela w łowcę". Wszyscy ci, którzy kojarzą postać Morbiusa z materiałów źródłowych wiedzą, że był on wampirem, jednym z antagonistów Spider-Mana. Nowy trailer obejrzycie poniżej.