"Morbius" wygląda jak wszystkie najgorsze filmy superbohaterskie razem wzięte

Michael Morbius to jeden z tych przeciwników Spider-Mana, o których słyszeli głównie fani kultowej animacji z lat 90. Ma on swoich fanów, ale nigdy nie cieszył się taką popularnością jak Venom, Doktor Octopus, Zielony Goblin czy nawet Carnage lub Hobgoblin. Dlatego decyzja o poświęceniu mu solowej produkcji jest równie dziwna, co w stylu Sony. Tej wytwórni najzwyczajniej w świecie nie obchodzi zdanie fanów komiksów, co akurat "Venom 2" jasno potwierdził.



Produkcje Sony pod batutą znienawidzonego w fandomie Aviego Arada co rusz popisują się głupotą, taniością wykonania, kiepskim CGI, dziwacznymi designami postaci i lubością w odstępowaniu od ustalonego kanonu postaci. Nic nie wskazuje na to, by "Morbius" miał się okazać tutaj wyjątkiem. Na pierwszy rzut oka w nowym trailerze rzucają się głównie pozbawione krzty oryginalności efekty specjalne i fabuła. To kolejne origin story, o które nikt nie prosił.