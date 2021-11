Już od czasu jej zaginięcia, podejrzewano Dursta o zabójstwo żony. Przez wiele lat nie znaleziono jednak dowodów, które pozwoliłyby postawić go przed sądem. Andrew Jarecki w 2010 roku opowiedział jego historię w filmie "Wszystko, co dobre". Reżyser nie wskazywał jednoznacznie na winę milionera, przez co samemu zainteresowanemu produkcja bardzo się spodobała.