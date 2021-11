Polski Disney wrzucił tajemniczy film, ale czekający na Disney+ w Polsce świętują za wcześnie

Internautom szybciej zabiło serce. Skoro coś ma być ogłoszone jutro, to przecież nie może to być jakaś mała rzecz, bo po co tyle zachodu. Slogan z filmiku również brzmi tak, jakby Polacy mogli w końcu dołączyć do globalnej rodziny Disney+. Wiemy też, że platforma ma zawitać w naszym kraju w przyszłym roku, ale nie znamy dnia, ani godziny.