Jeśli chodzi o najważniejsze zbliżające się tytuły, to wielu znanych i lubianych bohaterów ma niedługo otrzymać własne seriale. Prócz "The Book of Boba Fett" czekamy przecież jeszcze na "Obi-Wana Kenobiego" i "Ashokę" (w obu do roli Dartha Vadera powróci Hayden Christensen). Mówimy tu jednak o produkcjach aktorskich. Darth Maul miałby się natomiast pojawić w formie animowanej.