Nowa "Dynastia" spodoba się fanom Plotkary i dramatów z wielkimi pieniędzmi w tle

Pierwszy serial, o którym pomyślałam, kiedy włączyłam pilotażowy odcinek "Dynastii", to "Plotkara". I rzeczywiście - jeśli podobała wam się Plotkara albo produkcja The Royals, to z miejsca polubicie nową "Dynastię", mimo że wypada od "The Gossip Girl" zdecydowanie gorzej. Daje jednak namiastkę tamtego klimatu. I ma w sobie coś, co sprawia, że lekko się to ogląda. Ot, takie nowe guilty pleasure.