Jeżeli czegoś nie ma na Netfliksie, to jest tak, jakby nie istniało - takie myślenie to błąd

Trochę inaczej jest teraz z Amazon Prime. Serwis dał taką ofertę, że aż głupio się nie skusić (49 zł za rok). Jednak wcześniej, gdy ktoś mnie pytał o to, czy widziałem ostatnio jakiś dobry serial, to wcale nie polecałem Netflix Originals, ale właśnie tytuły z tego serwisu: "Fleabag", "The Boys", "Undone" czy "Upload" to przecież prawdziwe perełki, które powinny mieć widownię złożoną nie tylko z recenzentów. A to tylko niewielki wycinek bazy. Myślę, że Amazon przebudzi się (choć pewnie na chwilę) dzięki serialowemu "Władcy Pierścieni". Akurat obok tej produkcji nie będzie można przejść obojętnie.