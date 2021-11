Nie szarżujcie z zachwytami nad "Diuną". To piękny film, ale pełen chaosu i papierowych postaci

Książkowa "Diuna" nijak nie była przygotowana, by wypełnić narracyjną strukturę hollywoodzkiego filmu, jeszcze zanim Paul i Jessica dołączą do siczy Stilgara. Dlatego nowa produkcja Villeneuve'a ma okropnie chaotyczną strukturę Początek na Caladanie jest dosyć standardowy i udany, ale odkąd bohaterowie trafiają na Arrakis, to narracja zaczyna odbijać ich od ściany do ściany. Akcja przyspiesza na krótkie momenty, by zaraz znowu zwolnić. Kolejne postaci na moment pojawiają się na ekranie, żeby potem zniknąć na długie minuty. Gdzieś po drodze gubi się szansa na jakiekolwiek emocjonalne katharsis, bo bitwa z Harkonnenami i Sardaukarami przypada zbyt szybko. A z kolei finałowy pojedynek Paula z Jamisem jest pozbawiony realnej stawki i emocji, gdyż walka toczy się między bohaterami nie mającymi wcześniej żadnych wspólnych wątków.