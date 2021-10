Armia złodziei



Zack Snyder ma za sobą wyjątkowo udany rok. Premiery filmów "Liga Sprawiedliwości Zacka Snydera" i "Armia umarłych" udowodnił jak wielkim i wiernym fanklubem cieszy się ten twórca, co z pewnością miało wpływ na decyzję Netfliksa, by dalej z nim współpracować. Pod koniec października na platformie zadebiutował wyprodukowany przez Snydera prequel "Armii umarłych", w którym grupa zawodowych złodziei szykuje się do serii napadów na najtrudniejsze do otwarcia europejskie sejfy.