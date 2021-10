Zaplanowaliśmy wam halloweenowy wieczór. Oto horrory, które warto obejrzeć w serwisach VOD

Nicolas Cage dawno już przestał kojarzyć się z dobrym kinem. Niech was jednak nie zwiedzie jego nazwisko w obsadzie. Do głównej roli wybrał go Richard Stanley. Brytyjski dobrze wiedział co robi. Przeszarżowana gra aktora idealnie współgra z opowiadaną historią. Wciela się on w hodowcę alpak, którego życie i życie całej jego rodziny zmieni się, kiedy na teren należącej do nich posiadłości rozbije się niewielki meteoryt. „Kolor z przestworzy” to luźna adaptacja prozy H.P. Lovecrafta, która was rozbawi, przerazi i dostarczy wielu niesamowitych wizualnych doświadczeń.