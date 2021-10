Dziś w nocy godzina za darmo. Mam pomysł, na co warto ją poświęcić 

To chyba już ten moment, gdy nie trzeba tłumaczyć, czym są gry wyobraźni i że jedna osoba prowadzi rozgrywkę, opisując świat, a reszta graczy wciela się w postacie, które wchodzą w interakcje ze światem. Jeśli więc już wiecie, czym gry fabularne są, a jeszcze nie mieliście okazji zagrać (a przy okazji sen z powiek spędza wam oczekiwanie na serial Netfliksa), to „The Witcher RPG” będzie świetnym pomysłem. Reklamowana doskonałym hasłem - Ten świat nie potrzebuje bohatera, tylko profesjonalisty! - gra w świecie Sapkowskiego jeszcze czeka na swoją premierę, ale już dzisiaj możecie rozegrać partyjkę korzystając z darmowego startera, pobierzecie go tutaj.