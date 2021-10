Formacja w pewnym sensie wraca tu do korzeni, czyli do lat 90. Usłyszycie i zrozumiecie, o co mi chodzi. Czy ten powrót wiąże się z ze sporą dozą sentymentu? Jak najbardziej. Sentyment to jednak nie wszystko - przeszłość zostawiliśmy na sobą, z oldskulu można czerpać, ale hip-hop i świat pędzą naprzód. Dlatego też tematem kolejnych kawałków jest przede wszystkim współczesność: mamy tu liryczne protesty, sprzeciwy, wściekłość. Brak zgody na rządową politykę, na pomijanie prawdziwie istotnych tematów, na agresję władzy. Fisz płynie po swojemu, mieszając poetyckie metafory z prostymi ulicznymi wersami, ironizując, komentując, buntując się. To znakomita płyta, na której twórcy konfrontują się z naszą rzeczywistością.