Widziałem "Armię złodziei". Jak tak ma wyglądać uniwersum Zacka Snydera to się wypisuję

"Armia złodziei" to zrealizowany w Europie prequel, który skupia się na postaci znanego z pierwszego filmu Ludwiga Dietera - specjalisty od sejfów, który wziął udział w wyprawie do Las Vegas. To właśnie wcielający się w Dietera Matthias Schweighöfer wyreżyserował wyprodukowany przez Snyderów i Netfliksa obraz. Nie wiem, czy Dieter cieszył się sympatią widzów - moją, przyznam, skradł. Głównie za sprawą tego, że zdecydowanie wyróżniał się na tle niespecjalnie ciekawych pozostałych członków ekipy, a także tego, że czuję dużą sympatię do Schweighöfera jako aktora. Pomysł przeniesienia akcji do Europy i ukazania przygód Ludwiga, które w "Armii umarłych" zostały zaledwie wspomniane, wydał mi się zatem całkiem zachęcający.



Dieter jest tu niezadowolonym z życia pracownikiem banku w Bawarii, który zostaje zrekrutowany do grupy najbardziej poszukiwanych przez Interpol przestępców - ich celem są trzy legendarne, rzekomo niemożliwe do obrabowania sejfy znajdujące się w kilku europejskich miastach we Francji, Szwajcarii i Czechach. Angaż Ludwiga wynika, rzecz jasna, z jego niezwykłego talentu do otwierania wszelakich zamków - wszystkie sejfy stoją przed nim otworem. Grupa włamywaczy składa się z dowodzącej nią Gwendoline (Nathalie Emmanuel), jej kochanka Brada (Stuart Martin), hakerki Koriny i kierowcy Rolpha. Na zombie nie liczcie - wstęp do apokalipsy stanowi tu jedynie odległe tło.