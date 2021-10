Geralt kontra Bruxa. Świetny zwiastun 2. sezonu "Wiedźmina"

"Wiedźmin" w sezonie 2. zapowiada się na zdecydowanie bardziej ambitną, większą i ogółem ciekawszą opowieść. Wokół produkcji nie brakuje oczywiście kontrowersji (ostatnio głośno zrobiło się o scenie seksu między Geraltem i Triss), ale większość materiałów z następnej części wygląda naprawdę obiecująco. Netflix oczywiście wie, że nie może osiąść na laurach i musi kontynuować akcję promocyjną produkcji. Dlatego rozesłał dzisiaj do mediów zupełnie nowy zwiastun 2. sezonu, a także serię świeżych zdjęć i wcześniej nieujawniony plakat.



Na pierwszym planie przedstawia on Geralta i Ciri w pełnym rynsztunku i gotowych do walki, co tylko potwierdza zdecydowanie większy nacisk na wspólną relację tej dwójki w porównaniu do 1. sezonu. W tle widzimy zaś Yennefer, która na początku nowych odcinków znajdzie się w niewoli Nilfgaardczyków i dopiero z czasem będzie miała okazję poznania Cirilli. Fani bardziej pobocznych bohaterów z wiedźmińskiego uniwersum (takich jak Jaskier czy Vesemir) nie powinny jednak rozpaczać z ich nieobecności na plakacie oraz zaprezentowanych zdjęciach. Bo sam zwiastun obejmuje wszystkie najważniejsze wątki i postaci.