Myślę, że mockument to najtrudniejszy rodzaj gatunku filmowego, z którym przyszło mi się zmierzyć. Reżyser Maciej Bochniak przyznał to samo. Mockument jest nieprzenikniony, nie da się go uchwycić i jedyne co można robić, to bawić się nim przy jednoczesnym pełnym skupieniu. Mieści w sobie masę przeciwstawnych znaczeń. Z jednej strony trzeba dbać o to, by scena wywoływała śmiech, ale z drugiej strony nie możemy być śmieszni. Musimy dbać o wyrazistość bohaterów, ale będąc przy tym autentycznym.