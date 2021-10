Oglądam rocznie kilkadziesiąt seriali, ale żaden z nich nie jest w stanie konkurować z Rodziną Soprano

Ten narracyjny zabieg pozwala komentować i uzupełniać to, co widzimy na ekranie. Fabularnie daje nam jednak dostęp do zakamarków psychiki pacjenta. Możemy śledzić jego leczenie, próbę wyjścia z traum i odkrycia, dlaczego traci przytomność w miłych, rodzinnych okolicznościach. To oczywiście tylko punkt wyjścia do przemyśleń o rzeczach znacznie poważniejszych. Już na samym początku pojawia się problem, bo wizyta u tego typu specjalisty to samobójstwo dla mafiosa - jego przeciwnicy, podwładni czekają tylko, aż okaże słabość i straci autorytet. To też kwestia patriarchalnego wychowania i tradycyjnego kołnierza, który straszliwie uwiera bohatera i nie pozwala mu się zwrócić o pomoc.