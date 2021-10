W przypadku "Poroża" bardziej kluczowym od reżysera, wydaje się nazwisko producenta. Przez cały seans łatwo ulec bowiem wrażeniu, że oglądamy film Guillermo del Toro. Tak jak w wielu innych tytułach w dorobku twórcy "Kształtu wody" mamy do czynienia z baśnią zabarwioną elementami horroru. To właściwie "Labirynt fauna" a rebours. Bo małoletni Lucas w przeciwieństwie do Ofelii nie ucieka w świat fantazji, aby móc zmierzyć się z koszmarną rzeczywistością. Żyje w koszmarnej rzeczywistości, która staje się jego fantazją.



Ojciec chłopca miał spotkanie z mityczną istotą i od tamtej pory siedzi zamknięty w jednym pokoju, a Lucas regularnie karmi go padliną. Główny bohater cały czas zaklina rzeczywistość mówiąc, że tata jest chory, ale wyzdrowieje. Nie dopuszcza do siebie myśli, żeby mogło być inaczej. W szkole opowiada brutalną historię o trzech misiach, będącą alegorią jego sytuacji. Problemy w domu rodzinnym ucznia zauważa nowa nauczycielka. Julia zrobi wszystko, aby mu pomóc, chociaż musi jednocześnie mierzyć się z własną traumą.