Widzieliśmy więc już sporo, ale pomimo tego, że MMA to mieszane sztuki walki, to nie było jeszcze starcia mieszanych płci. Są pewne granice i to nie tylko w sporcie, ale i etyczne. Z drugiej strony, jeżeli jest to przeprowadzane w kontrolowanych warunkach, a nikt nie jest zaciągany siłą do klatki, to czemu by nie? Zwłaszcza że istnieje duże prawdopodobieństwo, że to kobiety spuszczą łomot swoim przeciwnikom, którzy swój fejm budują na takich kontrowersjach.