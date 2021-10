Matematyk założył konto na Pornhubie. Teraz zbija kokosy na uczeniu różniczek

Największy minus kanału changhsumath666 to wcale nie reklamy i miniaturki, który wyświetlają się obok i nie pozwalają się skupić, ale bariera językowa. Sama matematyka jest trudna, a jeśli do tego jest wykładana po mandaryńsku, to w naszym przypadku pozostanie tylko zabawną anegdotką lub wymówką, dlaczego jeśli w pasku przeglądarki wpisujemy literkę "p" to od razu wyświetla się Pornhub.