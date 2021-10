Tę komedię ogląda się niczym thriller. Oceniamy "Moje wspaniałe życie"

Przez cały film zastanawiamy się, kto stoi za tymi wiadomościami. Kto podesłał jej list, kto napisał na ścianie szkoły to złowieszcze "Masz przeje****". To pytania, które co chwilę powracają, przykuwając nas do ekranu. Jak to u Grzegorzka bywa, znowu mamy do czynienia z filmem wyrastającym z najlepszych tradycji amerykańskiego kina niezależnego. Reżysera interesuje przede wszystkim człowiek. Jego emocje i relacje z najbliższymi.