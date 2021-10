Metallica uczy, jak założyć zespół i zdradza tajemnicę swoich hitów. Kurs kosztuje "tylko" 180 dolarów

Metallica to zespół, którego raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Amerykańska kapela stojąca za takimi pomnikami heavy metalu jak "Ride the Lightning" czy "Master of Puppets" cieszy się sławą przekraczającą granice krajów i kontynentów. Dzisiaj jest zaś równie uwielbiana przez niektórych, co znienawidzona przez innych. Bez względu na naszą ocenę dorobku Metalliki w ostatniej dekadzie nie można im odmówić jednego. Mają za sobą olbrzymie doświadczenie, a teraz chcą się nim podzielić ze światem.



W jaki sposób? To proste. Jak podaje portal Variety, Metallica w pełnym składzie (James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett i Robert Trullijo) weszła właśnie w skład firmy znanej jako MasterClass. Należy do niej usługa VOD o tym samym tytule, która pozwala na czerpanie wiedzy od największych mistrzów danej dziedziny i najpopularniejszych światowych celebrytów. Swój kurs podzielony na 15 osobnych lekcji i trwający łącznie 2 godziny i 45 minut przygotowała także Metallica. Metalowa kapela zdradza w nim kulisy powstawania swoich największych hitów takich jak Enter Sandman czy Master of Puppets, ale przede wszystkim przekaże początkującym muzykom wskazówki, jak stworzyć trwały zespół.