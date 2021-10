Mark Zuckerberg wybrał koniec października na przedstawienie światu założeń rebrandingu Facebooka i ogłoszenia założeń tzw. metaverse. Część komentatorów bije na alarm, bo Meta ma na zawsze odmienić losy świata i sposób, w jaki korzystamy z internetu. Rzecz w tym, że ambitne plany i wielkie założenia wysunięte na specjalnej konferencji prasowej spotkały się z brakiem zainteresowania lub co najwyżej szyderstwami. Trudno tego nie łączyć z faktem, że Mark Zuckerberg jest obiektem kpin.



Ze świecą można szukać satyrycznych programów z USA, które do tej pory nie obrały sobie założyciela Facebooka na celownik. Swego czasu z wielkim powodzeniem strollował go "South Park", a ostatnio podobnej sztuki spróbowała animacja Netfliksa "Korporacja Konspiracja". Nie wspominając oczywiście o tysiącach internautów, dla których Zuckerberg stanowi idealną inspirację dla nowych memów. Teraz do tego grona dołączyli marketingowcy filmu "Matrix 4", którzy w odpowiedzi na metaverse zaktualizowali plakat produkcji.