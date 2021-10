Jurassic World: Upadłe Królestwo dziś w TVN. Która to część serii z dinozaurami?

Pierwszy "Park Jurajski" ma na karku 28 lat. To nie tyle samo, co 65 milionów, ale wydaje się to zupełnie inną epoką. Film w reżyserii Stevena Spielberga z 1993 roku do dziś budzi podziw, ale w tamtym czasie był rewolucyjny pod względem efektów komputerów. I rozkręcił istny szał na punkcie dinozaurów. Kto nie miał święcącego w ciemności szkieletu tyranozaura, ten trąba!