Jeden Osiem L nie zapomniał, ale my chcielibyśmy. Niektóre hity polskiego hip-hopu słabo się zestarzały

Czy warto więc z błogim uśmiechem na ustach wracać do nagrywanych wtedy piosenek? A może lepszym wyjściem jest śmieszkowanie z trących myszką bitów i często okropnie grafomańskich tekstów? Nie mam jednoznacznej odpowiedzi, bo odbiór popkultury nigdy nie jest tak czarno-biały. Czasem lubimy rzeczy, choć wiemy, że wcale nie prezentują jakości artystycznej. Wielokrotnie wracamy do tytułów, które uwielbiamy nienawidzić i właśnie ta negatywna emocja nas do tego napędza. Nawet jeśli chciałoby się zapomnieć o niektórych fatalnych hip hopowych wykonaniach z początku nowego millenium, w rzeczywistości nie jest to tak naprawdę możliwe. Zresztą może to nawet lepiej. W samej pamięci nie ma nic złego, byleby trzymać nostalgię na wodzy.