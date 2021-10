Katarzyna Wielka przejmuje tron! Szybko zorientuje się jednak, że detronizacja męża to był dopiero początek. Zapomnijcie co wiecie o głównej bohaterce z lekcji historii. Twórcy prezentują własną wizję jej losów. I robią to w sposób tyleż uroczy, co zabawny.



Cały sezon od 20 listopada (po 11:00) w HBO GO.