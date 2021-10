Masz ochotę na dobry horror i trochę strachu – te tytuły obejrzysz w Polsat Box Go

"Zwierzęta nocy" to absolutnie jeden z moich ulubionych thrillerów. Produkcja z Amy Adams, Jakiem Gyllenhaalem i Michaelem Shannonem opowiada podwójną historię. Pewnego dnia Susan Morrow otrzyma powieść od swojego dawnego faceta. Gdy zasiądzie do czytania, kamera zabierze was do literackiego świata, który jest tak brudny, zły i przerażający, że widz, razem z czytającą Susan, będzie musiał dawkować sobie lekturę. Jednocześnie pod powierzchnią kryje się coś jeszcze. Ta tajemnica wypływa spod warstwy fabularnej i widz do samego pełnego końca będzie czekał na to, co się wydarzy. Zobaczcie koniecznie.