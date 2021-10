"Censor" oddycha miłością do brutalnych horrorów. Ta fascynacja nie jest jednak pozbawiona ironicznego podejścia. Kiedy para cenzorów ogląda "Don’t Go in the Church" jeden z nich mówi, że niedługo zabraknie już miejsc, do których nie można chodzić, co odnosi nas bezpośrednio do tytułów pokroju "Don’t Go in the Woods", "Don’t Go in the House", etc. Największym żartem produkcji jest jednak jej przesłanie. Bailey-Bond pozwala nam zatopić się wraz z bohaterką w świecie video nasties, aby w końcu, ustami jednego z bohaterów, powiedzieć nam "horror zawsze tkwi w nas samych". Nie oskarżajcie filmów o rzeczywiste zbrodnie. To ludzie za nimi stoją. Nie "Krwawa uczta", "Ostatni dom po lewej" czy "Faces of Death".