Abba wraca, by oficjalnie i ostatecznie zakończyć działalność. Nie martwcie się jednak - przed przejściem na emeryturę zdąży jeszcze wydać obiecaną i wyczekiwaną przez fanów płytę "Voyage", której premiera odbędzie się już 5 listopada. Mało kto wierzył w zapowiedzi reaktywacji - w końcu od czasu wydania ostatniego krążka minęło czterdzieści lat (album "Visitors" pojawił się na rynku w 1981 roku). A jednak dojdzie ona do skutku, choć nie potrwa zbyt długo.



Nowemu wydawnictwu ma towarzyszyć seria koncertów w wersji cyfrowej - oznacza to, że zamiast artystów wystąpią tzw. Abbatary (tak, to połączenie słów "ABBA" i "avatar") opracowane przez legendarną, założoną przez George'a Lucasa firmę Industrial Light & Magic, która tworzy efekty specjalne do filmów. Koncerty będą odbywać się na specjalnie do tego wybudowanej i przystosowanej arenie w Londynie, a cyfrowym inkarnacjom artystów będzie towarzyszył 10-osobowy zespół (pierwszy taki event odbędzie się już w maju).



Wielu fanów w zapowiedziach nowej płyty i występów dopatrywała się dłuższego powrotu czy wręcz nowego rozdziału w karierze - kolejnych singli, płyt i tras koncertowych. Tymczasem Andersson i Ulvaeus w nowym wywiadzie ("The Guardian") podkreślili, że "Voyage" będzie ich ostatnią płytą, a kariera zespołu zostanie ostatecznie zakończona. Zaprzestanie działalności w 1982 nazwali "zrobieniem sobie przerwy". Ciekawe, czy cztery dekady temu przypuszczali, że potrwa ona tak długo.



ABBA jest niewątpliwie jedną z najpopularniejszych popowych grup w historii muzyki - Szwedzi założyli zespół w 1972 roku, a już 1974 wygrali konkurs Eurowizji (zagrali wówczas kultowe "Waterloo") i podbili serca słuchaczy na całym świecie. W oczekiwaniu na nowy krążek i jednocześnie żegnając się z ekipą, przypominamy ścisłą czołówkę jej najbardziej lubianych numerów.