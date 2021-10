"Wiedźmin" zmieni relację Geralta i Triss. Fani gry mogą się cieszyć

Geralt z Rivii i Triss Merigold to jedna z najpopularniejszych par w uniwersum "Wiedźmina", ale głównie za sprawą scenarzystów studia CD Projekt RED. To oni uczynili rudowłosą czarodziejkę stałą towarzyszką Białego Wilka i zdecydowanie rozwinęli ich romans. Wydawało się z początku, że serial Netfliksa nie będzie chciał skorzystać z tej inspiracji i nie dołączy się do rozbrzmiewającej wśród graczy dyskusji pt. "Triss czy Yennefer?". Głównie z uwagi na to, jak fatalna była serialowa Merigold. Czarodziejka zupełnie nie przypominała siebie ani z książek, ani gier wideo.



Według zakulisowych informacji ujawnionych przez portal Redanian Intelligence w 2. sezonie kontakty Geralta i Triss ulegną dużym zmianom. Wcześniej w ogóle nie było między nimi chemii, a teraz ich relacja przerodzi się w romans. Budzi to kontrowersje wśród fanów przede wszystkim z uwagi na dosyć poważne odstępstwa od "Krwi elfów" Andrzeja Sapkowskiego. Pierwsza część z cyklu wiedźmińskiego zawiera w 3. rozdziale scenę uścisku między obojgiem bohaterów, ale nic nie sugeruje, by miało wówczas dojść do czegokolwiek bardziej intymnego.