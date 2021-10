Później "Welcome to the Blumhouse" znowu zjeżdża na niewłaściwe tory. "Madres" to typowy przeciętniak. Spokojnie można go sobie odpuścić, ale nie należy rezygnować z dalszego odkrywania serii. "The Manor" zabiera nas bowiem do pewnego domu opieki, w którym doprowadza się ludzi do obłędu – żeruje na resztkach ich sił. Nie jest to obraz demencji porównywalny z tym, co widzieliśmy w "Ojcu", ale twórcy mają nam coś do powiedzenia i potrafią zbudować odpowiedni klimat. Nie jest to już typowa B-klasówka, więc może sprowokuje zmusi was do jakichś przemyśleń.