Teoria fanów potwierdzona: Timothée Chalamet nagrywał na YouTube. Oto jego kanał

Fani odkryli, że konto należało właśnie do Chalameta wioskując to po jego młodzieńczym głosie (dopasowali jego brzmienie do pierwszych ról), bliźnie na jednym z palców i umeblowaniu pokoju (pasowało do wystroju ze zdjęć, które artysta wrzucał kiedyś na swoje instagramowe konto) - na żadnym z trzech nagrań nie widać bowiem jego twarzy. Wielbiciele aktora skojarzyli go z tymi materiałami już w 2018 roku, jednak na początku była to jedynie niepotwierdzona teoria. Chalamet w końcu ją potwierdził w wywiadzie z profesjonalnym graczem "Fortnite", Natem Hillem.