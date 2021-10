Nie spodziewajcie się hektolitrów krwi ani rzygającego na księdza dziecka. Jacek Koprowicz buduje i zagęszcza atmosferę sugestiami i niedomówieniami. Klimatem przeciągnie was po podłodze jak duch jednego z bohaterów. To opowieść o serii niewyjaśnionych zdarzeń, do których dochodzi w Sopocie. Sprawę niebezpiecznych wypadków ma za zadanie rozwiązać para policjantów.