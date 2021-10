Oglądaj dalej na Netflix - jak usunąć filmy z listy i wyłączyć automatyczne odtwarzanie

Alternatywą jest usunięcie danego filmu z historii oglądania. Takie rozwiązanie automatycznie usunie konkretną propozycję z rzędu Oglądaj dalej. Aby tego dokonać, należy na swoim koncie ponownie znaleźć sekcję Profile i kontrola rodzicielska, a następnie wybrać zakładkę Historia oglądania. Przy każdym obejrzanym tytule znajduje się ikona przekreślonego kółka, którą należy kliknąć, jeśli chce się ukryć dany tytuł. Netflix poinformuje was wówczas, że całkowite usunięcie danego tytułu z listy zajmie do 24 godzin i że po tym czasie nie pojawi się on już w waszych rekomendacjach ani na stronie głównej, chyba że postanowicie obejrzeć go ponownie.



Fotografia otwierająca: pixinoo / Shutterstock.com