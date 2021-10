Netflix usuwa filmy. Te horrory musicie zobaczyć przed Halloween

Fani Johna Carpentera mają dużo powodów do niezadowolenia. Oprócz "Halloween" Netflix usunie też horror sci-fi "Oni żyją". Główny bohater filmu to włóczykij John Nada, który przybywa do Los Angeles w poszukiwaniu pracy. Dzięki specjalnym okularom dostrzega jednak szokującą prawdę - świat zdominowały obce istoty. Ukrywają one swoją obecność przed ludźmi i po kryjomu kontrolują ich za pomocą masowych mediów. Zadaniem Nady (w tej roli Roddy Piper) staje się odkrycie ich prawdziwej tożsamości przed resztą świata.